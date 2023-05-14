Financial Times: страны G7 готовы к дальнейшему отказу от энергоносителей из России

Страны G7 («Большой семерки») внесли в проект заявления по итогам саммита в Хиросиме пункт по дальнейшему сокращению использования энергоносителей, поставляемых из России, сообщает газета Financial Times.
Ожидается, что такому курсу участники объединения будут следовать до окончания украинского кризиса. При этом авторы публикации предполагают, что указанные меры вряд ли повлияют на поставки газа в ближайшее время.
Саммит лидеров G7 запланирован на 19-21 мая в японском городе Хиросима.
Ранее стало известно, что члены «Большой семерки» и Европейского союза намерены ввести запрет на экспорт российского газа по трубопроводам, где Москва уже сократила или полностью остановила поставки энергоресурсов.