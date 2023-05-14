Переезжающих в Россию за традиционными ценностями американцев поселят в деревне под Москвой

Деревня для желающих переехать в Россию американцев и канадцев появится в Подмосковье, заявил партнер юрфирмы VISTA Immigration Тимур Беслангуров.
Ее начнут строить в следующем году. Насчитывается порядка 200 семей, желающих переехать в Россию из США и Канады, заявил Беслангуров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Причина — насаждение радикальных ценностей: сегодня у них 70 полов, неизвестно, что дальше будет», — объяснил специалист.
Среди иностранцев, планирующих перебраться в РФ, есть и католики. Они верят в пророчество, что «Россия останется единственной в мире христианской страной», рассказал Тимур Беслангуров. При этом большинство желающих переехать не имеет русских корней.