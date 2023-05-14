Президент Сербии Вучич сообщил, когда уйдет с поста главы правящей партии

Президент Сербии Вучич анонсировал свой уход с поста главы правящей партии. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Политик отметил, что занимаемую должность он покинет в течение нескольких дней. По его словам, он все объяснит на съезде политического объединения 26 мая.
Вучич добавил, что не намерен отправлять в отставку министра внутренних дел Братислава Гашича. Также он не исключил возможность проведения новых парламентских выборов.
Напомним, что съезд Сербской прогрессивной партии состоится 26 мая. Событие должно стать крупнейшим в истории Сербии.