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Президент Сербии Вучич сообщил, когда уйдет с поста главы правящей партии

Политика
Президент Сербии Вучич сообщил, когда уйдет с поста главы правящей партии

Президент Сербии Вучич анонсировал свой уход с поста главы правящей партии. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Политик отметил, что занимаемую должность он покинет в течение нескольких дней. По его словам, он все объяснит на съезде политического объединения 26 мая.

Вучич добавил, что не намерен отправлять в отставку министра внутренних дел Братислава Гашича. Также он не исключил возможность проведения новых парламентских выборов.

Напомним, что съезд Сербской прогрессивной партии состоится 26 мая. Событие должно стать крупнейшим в истории Сербии.

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