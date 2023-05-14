СМИ раскрыли детали жизни главного оппонента Эрдогана на выборах президента Турции

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу в случае победы станет первым лидером-алевитом. Об этом рассказали журналисты.
Авторы РБК раскрыли детали жизни главного оппонента действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции. Кылычдароглу родился в 1948 году. Он получил экономическое образование и в течение трех лет преподавал. Некоторое время политик посвятил и предпринимательской деятельности.
Первой высокой должностью на госслужбе стал пост заместителя директора Генерального управления по доходам Минфина. В 2002 году он вступил в Народно-республиканскую партию, а через восемь лет возглавил ее.
Сейчас Кылычдароглу является главным конкурентом Эрдогана. Представитель оппозиции уже проголосовал на выборах президента 14 мая.