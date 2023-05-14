Соперник Эрдогана Кылычдароглу проголосовал на выборах в Анкаре

Турецкий политик Кемаль Кылычдароглу проголосовал на президентских выборах. Видео с мероприятия появилось в Сети.
Согласно полученной информации, основной соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появился на участке в начальной школе Аржантин в Анкаре. При этом политик отказался отвечать на вопрос о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным в случае победы.
Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ходе выборов в стране. По его словам, голосование проходит без проблем. Он надеется, что итоги голосования окажутся полезными для государства и народа.