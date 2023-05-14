Авторы The National Interest рассказали о страшной ошибке США в отношениях с Россией

Соединенные Штаты допустили страшную ошибку, ввязавшись в противостояние с Россией на Украине. К такому выводу пришли обозреватели Нилай Сайя и Рахмат Вадиди в статье для The National Interest.
По словам экспертов, власти Китая сейчас просто сидят и улыбаются, пока Вашингтон участвует в безнадежной войне с Москвой. США быстро расходуют собственные ресурсы, а КНР усиливает армию, расширяет морские силы и улучшает ядерный потенциал. Плюс ко всему Пекин пошел на сближение с Кремлем во всех сферах, включая военную, пишет «ПолитРоссия».
Авторы подчеркнули, что Белый дом допустил страшную ошибку, выбрав РФ в качестве врага. Вашингтону следовало заключать союз с Москвой для оказания давления на Пекин, однако ничего подобного не произошло.
«Таким образом, Соединенные Штаты настроили себя на конфронтацию против двух великих держав, ситуацию, в которой, по мнению только наивных оптимистов, Соединенные Штаты могут победить», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Пентагон призвал американские власти принять военный бюджет словами «Китай не ждет».