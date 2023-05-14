Авторы The National Interest рассказали о страшной ошибке США в отношениях с Россией

По словам экспертов, власти Китая сейчас просто сидят и улыбаются, пока Вашингтон участвует в безнадежной войне с Москвой. США быстро расходуют собственные ресурсы, а КНР усиливает армию, расширяет морские силы и улучшает ядерный потенциал. Плюс ко всему Пекин пошел на сближение с Кремлем во всех сферах, включая военную, пишет «ПолитРоссия».