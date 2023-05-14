В Мурманске 19-летний юноша поджег военкомат на улице Буркова

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Мурманска, который устроил пожар в здании военкомата на улице Буркова. Подозреваемый заявил, что его заставили пойти на преступление с помощью угроз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, ночью молодой человек выбил стекло на цокольном этаже строения, облил раму горючим, после чего поджег и сбежал. Возгорание удалось потушить лишь спустя час.
Специалистам удалось установить личность и местонахождение диверсанта. Он признался в содеянном, при этом отметив, что его якобы заставили. По словам юноши, некий аноним из Сети шантажировал его.