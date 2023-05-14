Ведущий Fox News Хегсет жестко раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Американское руководство прикрывается тем, что предоставляет убежище мигрантам из Латинской Америки. При этом Вашингтон оказывает содействие противоправным действиям нелегалов, рассказал ведущий Fox News Питер Хегсет.
Журналист жестко раскритиковал миграционную политику администрации президента США Джо Байдена. Как утверждает ведущий, подход «оставайтесь в Мексике» является наиболее здравомыслящим.
«Я удивлен, что они не выдают избирательные бюллетени нелегалам, когда те пересекают границу. Если ориентироваться на их взгляды, то так было бы гораздо эффективнее», — говорится в комментарии журналистов.
При этом Байден и его команда знают, что их политика провальная. По этой причине руководство США прячется от нее, добавил ведущий.