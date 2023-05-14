Президентские и парламентские выборы в Турции. Главное

Избирательные участки 14 мая открылись в Турции: голосование закончится в 17 часов, а после подсчета голосов станет ясно, кто займет кресло президента – действующий глава страны Реджеп Эрдоган или кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Последний не менее настроен на многовекторность, чем Эрдоган, но склоняется к более тесному сотрудничеству с Западом и хочет возобновить переговоры о вступлении в ЕС.