Президентские и парламентские выборы в Турции. Главное

Избирательные участки 14 мая открылись в Турции: голосование закончится в 17 часов, а после подсчета голосов станет ясно, кто займет кресло президента – действующий глава страны Реджеп Эрдоган или кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Последний не менее настроен на многовекторность, чем Эрдоган, но склоняется к более тесному сотрудничеству с Западом и хочет возобновить переговоры о вступлении в ЕС.
Явка ожидается высокая: как правило, голосует не менее 80% населения страны. Выборы в Турции проходят обычно без фальсификаций, а значит и голоса будут подсчитаны честно, отмечает политолог Сергей Марков.
Из-за того, что страна расколота на два политических лагеря, шансы Эрдогана и Кылычдароглу фактически равны. Есть и третий кандидат, с минимумом электоральных симпатий – это член правого «Альянса ататюркистов» Синан Оган.
Если в первом туре никто не наберет более 50% голосов, то 28 мая пройдет второй тур выборов.
Результаты будут неожиданными
В среднем, местные социологические службы прогнозируют обоим кандидатам от 43% до 51% голосов. За Эрдогана голосуют преимущественно жители провинции и сторонники умеренного ислама, а более светские «кемалисты», жители крупных городов и побережья склоняются в сторону Кылычдароглу. Он представляет Народную республиканскую партию, вокруг которой консолидировалась оппозиция Эрдогану – это сторонники Кемаля Ататюрка, поддерживающие прозападный курс страны.
На прошлых выборах, не президентских, победили именно кемалисты, заняв посты мэров в 8 из 10 крупнейших городов Турции. Поэтому поддержка Кылычдароглу сильна не только среди городского населения, но и среди элит.
В ночь перед выборами оба кандидата сделали символичные жесты: Кылычдароглу посетил могилу основателя современной Турции Ататюрка и попросил помощи у него, а Эрдоган посетил мечеть Айя София и попросил помощи у Аллаха.
За парламент тоже голосуют
Результаты опросов в части парламентских выборов говорят о победе правящего «Республиканского альянса» Эрдогана – это 44% голосов. Оппозиционный «Народный альянс» Кылычдароглу набирает около 40%, отмечает турецкая компания «Конда».
Эрдоган тем не менее готов и к проигрышу своей партии – он заявил, что вместе со сторонниками «пришел к власти демократическим путем» и готов «уйти, если народ вдруг примет такое решение».
«Я доверяю своему народу. Те, кто не уважает результаты голосования, не имеет никакого уважения к нации», – заявил действующий президент.
Так называемое «вмешательство»
Несмотря на риторическое уважение к демократической процедуре со стороны обоих кандидатов, несколько дней перед выборами прошли в напряженной обстановке.
Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в процесс выборов (Москва обвинения опровергла), а действующий глава МВД Турции Сойлу подтвердил, что вмешательство действительно есть – но со стороны США в пользу оппозиции и Кылычдароглу.
Не исключено, что проигравшая сторона попытается оспорить легитимность прошедших выборов или организовать акции протеста – и Эрдоган, и Кылычдароглу в начале мая продемонстрировали массовую поддержку своих сторонников, собрав крупные митинги.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Евросоюзу и США выгодно поражение Эрдогана на сегодняшних выборах. Подробнее – в нашей статье.