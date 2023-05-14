«Бойцы, которые не убежали, примкнули к нам»: Пригожин подтвердил, что часть военных помогает ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что часть военных Министерства обороны России помогает бойцам «оркестра» сдерживать противника под Бахмутом (Артемовск).
Ранее СМИ сообщили, что подразделение ВДВ оттягивает на себя часть сил противника на Бахмутском направлении. Пригожин рассказал о нынешней ситуации на фронте и прокомментировал крушение двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России.
Прошедшей ночью противник не предпринимал наступательных действий на Бахмутском направлении. На Берховском водохранилище ЧВК «Вагнер» поставила часть своих подразделений, чтобы сдержать наступление ВСУ. Солдаты МО РФ, которые не оставили позиций, примкнули к «вагнеровцам» и отражают наступление врага. При этом бойцов ВДВ Пригожин среди них не видел.
«Те бойцы (МО РФ), которые не убежали с утраченных позиций, примкнули к нам. Часть из них достаточно успешно занимает свои позиции и, встроенно в общую систему, отражает наступление врага. Что касается постоянных сведений, что нам помогает ВДВ, — я не в курсе, я их не видел. ВДВ, по идее, должны были, по замыслу, отбить те позиции, которые были утрачены другими подразделениями. Но, насколько я знаю, эти позиции так и находятся под врагом. Поэтому я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают. ЧВК "Вагнер" продолжает движение внутри Бахмута. Как Бахмут захлопнем — дальше уже задача ВДВ или остальных подразделений его удерживать», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин также высказался о крушении вертолетов и истребителей в Брянской области. Чтобы определить, как украинцы могли дотянуться до авиасредств со своей территории и поразить самолеты, нужно знать ТТХ вооружения, в том числе ПВО, и разобраться в особенностях ситуации. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал всех интересующихся зайти в интернет и выстроить собственные версии, а ему есть чем заняться в Бахмуте.