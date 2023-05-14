«Бойцы, которые не убежали, примкнули к нам»: Пригожин подтвердил, что часть военных помогает ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Пригожин также высказался о крушении вертолетов и истребителей в Брянской области. Чтобы определить, как украинцы могли дотянуться до авиасредств со своей территории и поразить самолеты, нужно знать ТТХ вооружения, в том числе ПВО, и разобраться в особенностях ситуации. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал всех интересующихся зайти в интернет и выстроить собственные версии, а ему есть чем заняться в Бахмуте.