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Спикер ВВС Украины не подтвердил применение британских ракет Storm Shadow по территории России

Армия
Спикер ВВС Украины не подтвердил применение британских ракет Storm Shadow по территории России

Вооруженные силы Украины не применяли британские ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом заявил спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

В интервью украинским СМИ Игнат отметил, что вопрос об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow уже решен и продуман, и совсем скоро Киев продемонстрирует результаты их действия.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что 12 мая два украинских боевых самолета нанесли удар по предприятию «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске ракетами Storm Shadow. Уточняется, что наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его Миг-29 ВВС Украины были сбиты истребителями ВКС РФ.

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