Спикер ВВС Украины не подтвердил применение британских ракет Storm Shadow по территории России

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что 12 мая два украинских боевых самолета нанесли удар по предприятию «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске ракетами Storm Shadow. Уточняется, что наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его Миг-29 ВВС Украины были сбиты истребителями ВКС РФ.