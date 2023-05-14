Экс-министр финансов Варуфакис назвал Грецию страной-банкротом

Греция является страной-банкротом. Ее облигации продаются на рынке по хорошей цене только благодаря Европейскому центральному банку, заявил бывший министр финансов республики Янис Варуфакис.
Лидер парламентской партии МЕРА25 в интервью телеканалу ALPHA отметил, что финансовый регулятор регулярно «подмигивает биржевым маклерам» и как бы говорит: вы знаете, что греческое государство является банкротом, но купите ценные бумаги, и я покрою их для вас.
Варуфакис также отверг обвинения в том, что представленный им план «Деметра» означает отказ от евро. Политик подчеркнул, что разработанная им программа должна облегчить жизнь населению Греции в финансовом отношении.