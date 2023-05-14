Почеттино сменит Лэмпарда на посту главного тренера «Челси»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавит лондонский «Челси».
Маурисио Почеттино заключит с «Челси» контракт до 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Сесар Луис Мерло. По его информации, 51-летний тренер приступит к работе в лондонском клубе в июне. Почеттино сменит на посту главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
Лондонский клуб неудачно выступает в сезоне-2022/23. После 35 туров «Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Лидерство удерживает «Манчестер Сити», который является действующим победителем РПЛ.