Глава МИД Италии Таяни: Рим готов к урегулированию ситуации на Украине только на базе плана Зеленского

Итальянское правительство готово рассматривать вопрос урегулирования конфликта на Украине только на основе «десяти пунктов» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
«Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского», — отметил он.
По словам Таяни, любые другие варианты завершения боевых действий будут означать поражение Киева. Кроме того, дипломат призвал сделать все возможное, чтобы не допустить применения ядерного оружия на Украине.