Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому подать в отставку после его заявления о Путине

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с волной жесткой критики в соцсети Twitter после его слов о том, что с российским лидером Владимиром Путиным «не о чем разговаривать».
Пользователи Сети отметили, что на Украине никого не останется, пока Зеленский примет решение о переговорах с Москвой.
«Может лучше подать в отставку?» — задал вопрос один из юзеров.
Следующий комментатор написал, что Киев может не принимать участие в переговорах. Тогда за Украину все решат Россия и США.
«Не стоит удивляться, если Запад даст этому человеку — после таких заявлений — Нобелевскую премию мира! Катастрофа», — заключили пользователи.
Сам Зеленский ранее заявил, что Украина не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта.