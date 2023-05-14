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Президент Германии Штайнмайер принял Зеленского у себя в резиденции Бельвю

Политика
Президент Германии Штайнмайер принял Зеленского у себя в резиденции Бельвю

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял у себя в резиденции Бельвю украинского лидера Владимира Зеленского.

Телеканалы Германии уже показали кадры со встречи Зеленского и Штайнмайера.

После того у украинского лидера запланированы переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Затем президент, вероятно, отправится на церемонию получения премии имени Карла Великого.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру немецкого министерства обороны. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

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