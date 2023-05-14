WP: доля в соцсети Трампа может достаться компании, работающей с сайтами для взрослых

Финансовая организация ES Family Trust может приобрести значительную часть соцсети экс-главы Белого дома Дональда Трампа Truth Social. Об этом написало издание Washington Post.
Согласно полученным данным, информацию о роли компании в медиахолдинге Трампа TMTG в случае слияния пока не объявлена. Также акционеры и комиссия по ценным бумагам не были оповещены о том, что компания политика перевела 240 тысяч долларов в качестве оплаты за помощь в организации сделки с ES Family Trust. Стоит отметить, что последняя занимается предоставлением услуг сайтам для взрослых.
Ранее Дональд Трамп заявил, что республиканцам следует допустить дефолт в США. По его словам, это должно произойти, если не состоится масштабное сокращение расходов.