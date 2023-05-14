Грузопоток между Россией и Китаем через Дальний Восток вырос с начала года 1,5 раза

Россия и Китай нарастили грузопоток через автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке. С начала 2023 года его объем увеличился в 1,5 раза относительно аналогичного периода годом ранее, привели данные РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Как пояснили в ведомстве, дальневосточные таможенники с начала года оформили в автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе более 75 тысяч транспортных средств.
Так, прирост прошедших через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Краскино транспортных средств составил 87% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В МАПП Пограничный показатель увеличился на 50%, в ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Турий Рог — на 58%, в ДАПП Полтавка — на 24%, в МАПП Забайкальск — на 32%.