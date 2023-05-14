Грузопоток между Россией и Китаем через Дальний Восток вырос с начала года 1,5 раза

Так, прирост прошедших через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Краскино транспортных средств составил 87% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В МАПП Пограничный показатель увеличился на 50%, в ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Турий Рог — на 58%, в ДАПП Полтавка — на 24%, в МАПП Забайкальск — на 32%.