Саботаж на британском фрегате стал причиной внутреннего расследования

Некоторые военные специалисты предполагают, что фрегат мог быть саботирован из-за спора о выплатах. Сейчас в задачи расследования входит поиск виновных, понимание того, как преступники могли осуществить повреждение кабелей, а также разработка мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.