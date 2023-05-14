Саботаж на британском фрегате стал причиной внутреннего расследования

Одна из самых крупных оборонных компаний Великобритании BAE Systems проводит расследование саботажа на борту строящегося фрегата нового типа HMS Glasgow. Как сообщают СМИ, неизвестные оборвали более 60 кабелей, проходящих внутри корпуса корабля и отвечающих за взаимодействие различных систем.
После обнаружения факта саботажа работы были возобновлены. Примечательно, что одна из основных боевых задач HMS Glasgow — защита комплексных сил Trident. Это специальная программа развертывания сил ядерного сдерживания Британии.
«Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на корабле, чтобы проверить все его части и убедиться, что наши высокие стандарты и контроль качества соблюдены. <…> В настоящее время проводится оценка объема необходимого ремонта», — заявил представитель BAE Systems.
Некоторые военные специалисты предполагают, что фрегат мог быть саботирован из-за спора о выплатах. Сейчас в задачи расследования входит поиск виновных, понимание того, как преступники могли осуществить повреждение кабелей, а также разработка мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как какие маневры российского фрегата «Адмирал Горшков» обеспокоили Королевский флот Великобритании.