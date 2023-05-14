Дандыкин оценил эффективность ракет «Калибр» Черноморского флота в зоне спецоперации

Черноморский флот при помощи ракет «Калибр» продолжает успешно выполнять боевые задачи в зоне СВО. Об этом в интервью с «ПолитЭкспертом» сообщил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, данный тип боеприпаса показал свою эффективность еще в Сирии. В настоящее время они демонстрируют свою результативность и на Украине.
«"Калибры" удобны тем, что их можно запускать и с фрегатов, и с малых ракетных кораблей, и с подлодок, имеющих такую возможность. Целых 180 выстрелов было сделано», — отметил Дандыкин.
Аналитик добавил, что в зоне спецоперации также активно применяются БРК «Бал» и «Бастион». Они способны поражать вражеские цели как на ближних, так и дальних дистанциях. Эксперт подчеркнул, что Черноморский флот играет важную роль в выполнении задач на Украине.