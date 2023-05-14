Дандыкин оценил эффективность ракет «Калибр» Черноморского флота в зоне спецоперации

Аналитик добавил, что в зоне спецоперации также активно применяются БРК «Бал» и «Бастион». Они способны поражать вражеские цели как на ближних, так и дальних дистанциях. Эксперт подчеркнул, что Черноморский флот играет важную роль в выполнении задач на Украине.