Финаналитик Кауфман предупредил о возможном подорожании газа в Европе из-за погоды

Биржевая стоимость газа в странах Европы с наступлением осени может вернуться к 600—800 долларам за тысячу кубометров, заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
По его мнению, цены в начале следующего отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала заморозков голубое топливо вновь заметно подорожают. Однако без форс-мажоров они могут вернуться к диапазону 200—300 долларов за тысячу кубометров, приводит слова Кауфмана РИА Новости.
Представители Еврокомиссии ранее объявили, что ЕС запускает процесс совместных закупок газа. Этот шаг продиктован необходимостью провести своевременное наполнение ПХГ на выгодных условиях.