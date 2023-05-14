Финаналитик Кауфман предупредил о возможном подорожании газа в Европе из-за погоды

По его мнению, цены в начале следующего отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала заморозков голубое топливо вновь заметно подорожают. Однако без форс-мажоров они могут вернуться к диапазону 200—300 долларов за тысячу кубометров, приводит слова Кауфмана РИА Новости.