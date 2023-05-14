Российский авторынок по итогам апреля вернулся в топ-5 среди стран Европы

Автомобильный рынок России впервые с весны 2022 года вошел в пятерку лидеров Европы по объему продаж. Об этом гласят оценки экспертов агентства «Автостат».
Лидером рейтинга осталась Германия: за апрель 2023 года там продали 202 947 машин (+12,6%). Второе место досталось британскому авторынку — 132 990 экземпляров с ростом на 16,6%.
Первую тройку закрыла Франция с 132 509 реализованными автомобилями и увеличением продаж на 21,9%. Затем идет Италия с ростом на 29,2% и 125 805 проданными авто.
Россия разместилась на пятой позиции благодаря взлетевшему спросу на машины в 2,7 раза, указали аналитики. В целом за прошлый месяц здесь удалось реализовать 75 622 новых машин.