Спецоперация России на территории Украины активизировала переход мира к многополярности. Об этом заявил политолог из США Эндрю Корыбко в статье для Global Times.
По словам эксперта, образовавшийся после распада Советского Союза период превратился в «историческую аномалию». Эта ситуация образовалась на международном уровне не из-за «исключительности» Вашингтона, а ввиду уникального стечения обстоятельств.
«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое "возвращение в нормальное русло истории" благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — говорится в статье.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что многополярность является основным объединяющим человечество пунктом мировой повестки. По словам главы государства, страны и народы имеют естественное право на определение своего пути развития.