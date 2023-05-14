Зеленский посетил штаб-квартиру минобороны Германии в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в штаб-квартиру минобороны Германии. Фотографию, подтверждающую это, выложили в Сеть.
На снимке можно увидеть, как украинский лидер в окружении своих помощников направляется к зданию немецкого ведомства. Кадр появился в личном Telegram-канале российской телеведущей Ольги Скабеевой.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание предоставлять стране необходимое вооружение. Помимо этого, по словам дипломата, официальный Берлин «тормозит» присоединение Киева к блоку НАТО. Об этом проинформировали журналисты RDN.