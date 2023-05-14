РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» спасли мирных жителей из заминированного ВСУ дома в Бахмуте

По его словам, для того, чтобы вызволить людей из заминированного ВСУ подвала, «вагеровцам» пришлось взорвать стену. Впоследствии бойцы «оркестра» разминировали весь дом и выяснили, что на входе в подвал, где прятались местные жители, была установлена мина с дистанционным взрывателем.