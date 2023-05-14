РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» спасли мирных жителей из заминированного ВСУ дома в Бахмуте

Бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» спасли мирных граждан из заминированного украинскими националистами дома в Бахмуте (Артемовске). Об этом РИА Новости рассказал эвакуированный из зоны боевых действий Олег Корнеев.
По его словам, для того, чтобы вызволить людей из заминированного ВСУ подвала, «вагеровцам» пришлось взорвать стену. Впоследствии бойцы «оркестра» разминировали весь дом и выяснили, что на входе в подвал, где прятались местные жители, была установлена мина с дистанционным взрывателем.
Ранее сообщалось, что операцию по освобождению Бахмута ведут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер», которые, преодолевая ожесточенное сопротивление ВСУ, уже вышли на западные окраины города.