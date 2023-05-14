Главным получателем российской нефти по трубопроводу «Дружба» является Венгрия, член Евросоюза и блока НАТО. Авторы WP также заявили об «агрессивных и жестоких инстинктах» Зеленского, что резкого контрастирует с попытками западных и прокиевских СМИ создать ему образ спокойного и сдержанного государственного лидера.