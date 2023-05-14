Действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе кулуарных заседаний предлагал командованию ВСУ подорвать нефтепровод «Дружба» и захватить приграничные территории России.
Об этом пишет американское издание Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона и ЦРУ.
«Украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии», — отмечается в статье.
Главным получателем российской нефти по трубопроводу «Дружба» является Венгрия, член Евросоюза и блока НАТО. Авторы WP также заявили об «агрессивных и жестоких инстинктах» Зеленского, что резкого контрастирует с попытками западных и прокиевских СМИ создать ему образ спокойного и сдержанного государственного лидера.