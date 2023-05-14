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Певица из Швеции Лорин во второй раз стала победительницей Евровидения

Общество
Певица из Швеции Лорин во второй раз стала победительницей Евровидения

Шведская певица Лорин смогла во второй раз завоевать победу на международном конкурсе «Евровидение». Исполнительница набрала 583 балла с песней Tatoo.

Лорин впервые победила в Евровидении еще в 2012 году с композицией Euphoria. Певица стала вторым артистом в истории конкурса, который смог победить дважды. Первым был ирландец Джонни Логан. Следующее Евровидение, судя по всему, состоится в Стокгольме в 2024 году.

Перед финалом конкурса Лорин рассказывала журналистам, что изначально отказывалась повторно принимать участие в Евровидении, но, услышав песню Tatoo, решила попробовать свои силы. Второе место в этом году досталось финскому рэперу Кяарийя, а третье — Ноа Кирел из Израиля.

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