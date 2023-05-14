Певица из Швеции Лорин во второй раз стала победительницей Евровидения

Лорин впервые победила в Евровидении еще в 2012 году с композицией Euphoria. Певица стала вторым артистом в истории конкурса, который смог победить дважды. Первым был ирландец Джонни Логан. Следующее Евровидение, судя по всему, состоится в Стокгольме в 2024 году.