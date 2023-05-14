Политик Константинов сообщил о предложении отменить решение 1954 года по передаче Крыма УССР

Профильные структуры рассмотрят вопрос об отмене решения о передаче Крыма УССР. Об этом рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.
Политик сообщил о предложении отменить принятое в 1954 году решение по передаче полуострова под контроль Киева. Ближайшее заседание парламента посвятят этой теме.
«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — говорится в комментарии Константинова.
Ранее замглавы Украины Андрей Мельник заявил, что ВСУ в скором времени «освободят» Крым. Пользователи Сети приструнили дипломата, напомнив о принадлежности полуострова России.