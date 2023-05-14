Стало известно, почему официанты в США ненавидят День матери

Многие страны мира отмечают День матери в мае. Однако радостный праздник заставляет нервничать сотрудников ресторанов и кафе в США, сообщил писатель Дэррон Кардоса.
День матери признан одним из самых загруженных дней в индустрии общественного питания. Среди официантов и других сотрудников ресторанов этот праздник заслужил репутацию одного из самых изнурительных и напряженных дней в календаре.
«Каждый официант знает, что работа в День матери — это настоящий ад. Если я умру и попаду в ад, мне кажется, он будет выглядеть в точности как День матери в ресторане. 365 дней в году», — написал Дэррон Кардоса в своей книге.
Ужасен этот праздник тем, что отметить его в ресторанах приходят большие группы людей. Большинство из них это привередливые в еде дети. Также возникает много проблем с теми, кто хочет разделить счет, а некоторые семьи подолгу занимают столики, при этом почти ничего не заказывая, объяснил писатель.