Стало известно, почему официанты в США ненавидят День матери

Ужасен этот праздник тем, что отметить его в ресторанах приходят большие группы людей. Большинство из них это привередливые в еде дети. Также возникает много проблем с теми, кто хочет разделить счет, а некоторые семьи подолгу занимают столики, при этом почти ничего не заказывая, объяснил писатель.