FT: запрет G7 и ЕС на трубопроводный газ из РФ коснется маршрутов с сокращенными поставками

Власти стран G7 («Большой семерки») и Евросоюза собираются заблокировать поставки российского трубопроводного газа там, где Москва сократила экспорт, сообщает газета Financial Times.
Журналисты портала со ссылкой на свои источники уточнили, что западные государства в настоящее время не намерены возвращаться к отечественному голубому топливу. Они также не планируют перезапускать работу газопроводов в такие государства, как Польша и Германия.
Решение также может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», оно будет принято во время саммита в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая
Глава газового аналитического отдела ICIS Том Марзек-Мансер отметил, что Европа верит в то, что ее газовые запасы высоки, а оптовые цены на ресурс находятся в пределах допустимого.