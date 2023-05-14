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Боец спецназа ВС РФ рассказал о взятии под огневой контроль трассы под Авдеевкой

Армия
Боец спецназа ВС РФ рассказал о взятии под огневой контроль трассы под Авдеевкой

Подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново на Авдеевском направлении. Об этом РИА Новости сообщил боец спецназа Южной группировки войск.

По его словам, на захваченной территории находятся расчеты российских минометов, АГС и противотанковые управляемые ракеты. Военный также отметил, что на этом участке мало лесополос, что позволяет лучше просматривать местность.

«В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться», — отметил собеседник агентства.

Новокалиново располагается недалеко от города Авдеевка, который контролируют ВСУ. За него российские военные ведут с противником ожесточенные бои.

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