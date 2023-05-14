Глава администрации Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждениях в регионе. Он поделился этой информацией в личном Telegram-канале.
Объект инфраструктуры и транспортное предприятие, по словам Лысака, были повреждены. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким также заявил, что в городе Очаков пострадал объект критической инфраструктуры. Украинское правительство утром 14 мая объявило воздушную тревогу по всей стране.
ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины с 10 октября прошлого года. Атаки начались спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который несет киевский режим.