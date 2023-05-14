Британский ученый Рассел: развитие ИИ может стать закатом эпохи человечества

Он отметил, что бесконтрольные разработки в области искусственного интеллекта уже привели к достижениям, которые никто даже не мог ожидать. Стоит ли предполагать, что в будущем искусственный интеллект, достигнув определенного уровня развития, может воспротивиться тому, чтобы им управлял человек.