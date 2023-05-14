Пользователи Twitter раскритиковали Мельника после заявлений о наступлении на Крым

Один из комментаторов обратился к заместителю министра и назвал его «нацистским бандитом». Другой участник беседы обратил внимание, что Крым является Россией. С Мельником никто не будет вести переговоры по этой теме. Еще один пользователь предложил спросить жителей полуострова, хотят ли они, чтобы их «освобождали».