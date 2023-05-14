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Пользователи Twitter раскритиковали Мельника после заявлений о наступлении на Крым

Политика
Пользователи Twitter раскритиковали Мельника после заявлений о наступлении на Крым

Заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник разозлил пользователей социальной сети Twitter. Причиной этого является заявление дипломата о скором наступлении киевского режима на Крым.

Замглавы ведомства сообщил, что полуостров будет «освобожден раньше, чем думают многие». Эти слова Мельника привели в ярость пользователей соцсети.

Один из комментаторов обратился к заместителю министра и назвал его «нацистским бандитом». Другой участник беседы обратил внимание, что Крым является Россией. С Мельником никто не будет вести переговоры по этой теме. Еще один пользователь предложил спросить жителей полуострова, хотят ли они, чтобы их «освобождали».

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