Бойцы Вооруженных сил России уничтожили разведывательную группу украинских националистов под Марьинкой в ДНР. Информацию об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев в интервью РИА Новости.
Разведгруппа ВСУ была вскрыта и ликвидирована при поддержке российской артиллерии на Южно-Донецком направлении. Также Гордеев рассказал, что дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ уничтожил украинскую гаубицу M777 производства США около населенного пункта Шахтерский.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации ВСУ. Атака произошла в Запорожской области.