ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

Разведгруппа ВСУ была вскрыта и ликвидирована при поддержке российской артиллерии на Южно-Донецком направлении. Также Гордеев рассказал, что дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ уничтожил украинскую гаубицу M777 производства США около населенного пункта Шахтерский.