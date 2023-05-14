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ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой

Бойцы Вооруженных сил России уничтожили разведывательную группу украинских националистов под Марьинкой в ДНР. Информацию об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев в интервью РИА Новости.

Разведгруппа ВСУ была вскрыта и ликвидирована при поддержке российской артиллерии на Южно-Донецком направлении. Также Гордеев рассказал, что дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ уничтожил украинскую гаубицу M777 производства США около населенного пункта Шахтерский.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации ВСУ. Атака произошла в Запорожской области.

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