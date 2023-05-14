Источник в СБУ рассказал о наборе украинцев в мошеннические «колл-центры»

Уточняется, что набор сотрудников ведется в Запорожье и Днепропетровске. Устроиться туда можно по знакомству, однако вот покинуть штат так просто не дадут – нужно отрабатывать штраф, а также смириться с тем, что личные данные будут переданы в МВД Украины.