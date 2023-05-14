Источник в СБУ рассказал о наборе украинцев в мошеннические «колл-центры»

Украинские спецслужбы расширяют штат сотрудников в «колл-центрах», которые обманом вымогают деньги у россиян и отправляют их на нужды ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал источник в СБУ.
Уточняется, что набор сотрудников ведется в Запорожье и Днепропетровске. Устроиться туда можно по знакомству, однако вот покинуть штат так просто не дадут – нужно отрабатывать штраф, а также смириться с тем, что личные данные будут переданы в МВД Украины.
Ранее в СМИ рассказывали, что украинские провокаторы разослали россиянам поддельные повестки. Россиян призывают быть бдительными не передавать свои личные данные непроверенным лицам и организациям.