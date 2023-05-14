Myśl Polska: ради поддержки Украины Запад разрушает собственную экономику

Автор публикации замечает, что в последнее время для польских политиков более важными стали фермеры с Украины, нежели местные предприниматели и потребители. При этом возникает ощущение, что перед украинцами пытаются чуть ли не выслужиться, придумывая все более нелепые идеи поддержки.