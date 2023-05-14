Западные страны не могут восполнить Вооруженным силам Украины потери тяжелой техники, признался бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он рассказал об этом во время интервью со Стивеном Гарднером.
Бойцы киевского режима с начала кризиса потеряли порядка 10 тыс. единиц бронетехники. Макгрегор назвал это количество «невероятным». Урон, нанесенный Вооруженным силам Украины невосполним, предположил экс-советник главы Пентагона.
Российская армия «чрезвычайно эффективна» в ликвидации бронированных машин, отметил военный. Этот тезис доказывают колоссальные потери техники со стороны ВСУ. Передача вооружения киевскому режиму никак не поменяет ход конфликта.