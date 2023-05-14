Михалков призвал изменить концепцию «Ельцин-центра» или прекратить его существование

Режиссер Никита Михалков, известный по работе над фильмом «Жмурки», поддержал закрытие «Ельцин-центра». На эту тему он высказался в ходе выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, первое, что видит человек при входе в здание – это кошмарный мультфильм об истории России. Ролик показывает ужасы, отвратительные людские качества и прочие непотребства, происходившие в нашей стране.
«И свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», – заключил Михалков.
Однако, отметил режиссер, он не возражает против того, чтобы в РФ был создан музей имени первого президента. Только его концепция не должна строиться вокруг «святых девяностых».