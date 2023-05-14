Зеленский приехал в Берлин с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Соответствующую информацию он написал на своей странице в соцсети.
Ранее телеканал N-TV сообщил, что визит украинского лидера в Германию ожидается 13 мая. Его самолет должен был приземлиться в военной части аэропорта Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.
Зеленский проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также пообщается с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Затем планирует поездка в Ахен. Там главе Украины вручат премию им. Карла Великого.
Ранее стало известно, что Германия собирается отправить Киеву военную технику. Всего Украина получит военной помощи на 2,7 млрд евро.