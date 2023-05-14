Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ линии обороны в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию, что Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны в направлении Кременной. Лидер региона написал об этом в личном Telegram-канале.
Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Иран», по словам Кадырова, не отрицает возможность вылазки маленьких диверсионных групп в направлении Кременной. Однако о полномасштабном контрнаступлении бойцов ВСУ и стран Североатлантического альянса речи не идет.
Лидер Чечни также заявил, что попытки киевского режима отвоевать территорию, которая находится под контролем «Ахмата», являются заранее провальными. Эти шаги станут причиной большого числа потерь у Украины.