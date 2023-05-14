Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ линии обороны в направлении Кременной

Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Иран», по словам Кадырова, не отрицает возможность вылазки маленьких диверсионных групп в направлении Кременной. Однако о полномасштабном контрнаступлении бойцов ВСУ и стран Североатлантического альянса речи не идет.