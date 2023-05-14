Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» нашли жителей Бахмута в подвале уцелевшего здания

По словам репортера, на фоне кровопролитных схваток эвакуация людей была приостановлена. На этот шаг пошли из соображений безопасности, чтобы не допустить смертей среди мирного населения. Однако, отметил Симонов, такая ситуация уже ни для кого не является новостью.