Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» нашли жителей Бахмута в подвале уцелевшего здания

Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили жителей Бахмута, укрывавшихся в подвале одного из домов. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Симоново в личном Telegram-канале.
По словам репортера, на фоне кровопролитных схваток эвакуация людей была приостановлена. На этот шаг пошли из соображений безопасности, чтобы не допустить смертей среди мирного населения. Однако, отметил Симонов, такая ситуация уже ни для кого не является новостью.
Штурмовики «оркестра» все время выводят горожан с линии боевых действий. К сожалению, возможность безопасно эвакуировать жителей появляется далеко не всегда. В связи с этим защитникам приходится сопровождать людей под огнем, прикрывая их собственными телами.