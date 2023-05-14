«РВ»: российская армия нанесла удар возмездия по Украине

По данным СМИ, в операции задействована стратегическая авиация Вооруженных сил России. Кроме того, крылатые ракеты «Калибр» были запущены по объектам украинской армии с кораблей ВМФ РФ. Под удар попали Тернополь, Львов и Ивано-Франковск.