«РВ»: российская армия нанесла удар возмездия по Украине

Российские войска приступили к «удару возмездия» в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры русской весны».
По данным СМИ, в операции задействована стратегическая авиация Вооруженных сил России. Кроме того, крылатые ракеты «Калибр» были запущены по объектам украинской армии с кораблей ВМФ РФ. Под удар попали Тернополь, Львов и Ивано-Франковск.
Журналисты отмечают, что в вышеперечисленных регионах раздались мощнейшие взрывы. Мишенями для российских сил стали оружейные и топливные склады, которые противник намеревается использовать в контрнаступлении.