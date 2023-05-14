Богомаз: украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Брянской области

Украинцы запустили беспилотный летательный аппарат, который атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе Брянской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Беспилотник сбросил боеприпас на крышу здания, повредив ее. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.
В субботу, 13 мая, ВСУ обстреляли пригород Луганска, используя западное вооружение. По гражданской территории были выпущены ракеты Storm Shadow, недавно переданные Украине Великобританией.