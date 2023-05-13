Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над 215 тыс. метров Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продолжении успешного продвижения штурмовиков подразделения в Бахмуте. Соответствующее заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram-канале.
Общая площадь территории, которая находится под контролем ЧВК «Вагнер», достигла 215 тысяч метров. Украинские солдаты продолжают удерживать 1,78 квадратных километров населенного пункта, уточнил бизнесмен.
«Сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" в так называемом гнезде продвинулись по некоторым направлениям до 550 метров», — отметил он.
Также Пригожин сообщил, что из 48 уцелевших домов 29 контролирует противник. Артиллеристы «оркестра» и выделенные из Бахмута бойцы были вынуждены закрыть дыру в Береховском водохранилище для прикрытия флангов до полного взятия населенного пункта.