Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над 215 тыс. метров Бахмута

Также Пригожин сообщил, что из 48 уцелевших домов 29 контролирует противник. Артиллеристы «оркестра» и выделенные из Бахмута бойцы были вынуждены закрыть дыру в Береховском водохранилище для прикрытия флангов до полного взятия населенного пункта.