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Пригожин написал Шойгу письмо о ситуации с мобилизованными, которые хотят вступить в ЧВК «Вагнер»

Армия
Пригожин написал Шойгу письмо о ситуации с мобилизованными, которые хотят вступить в ЧВК «Вагнер»

Фельдъегерская почтовая служба отказалась принять письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о массовом наплыве заявок на вступления в «оркестр» со стороны мобилизованных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Сотрудник военной компании предпринял попытку передать обращение в отделение почтовой службы на Фрунзенской набережной. Однако «вагнеровец» получил категорический отказ, который объяснили личным указом министра и разбирательствами после передачи предшествующих писем.

Глава «оркестра» в письме сообщил о проблемах с подразделениями МО РФ на флангах. По его словам, мобилизованные также массово желают перевестись в ЧВК «Вагнер», поскольку в регулярной армии полностью отсутствует управление.

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