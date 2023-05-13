Пригожин написал Шойгу письмо о ситуации с мобилизованными, которые хотят вступить в ЧВК «Вагнер»

Фельдъегерская почтовая служба отказалась принять письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о массовом наплыве заявок на вступления в «оркестр» со стороны мобилизованных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».
Сотрудник военной компании предпринял попытку передать обращение в отделение почтовой службы на Фрунзенской набережной. Однако «вагнеровец» получил категорический отказ, который объяснили личным указом министра и разбирательствами после передачи предшествующих писем.
Глава «оркестра» в письме сообщил о проблемах с подразделениями МО РФ на флангах. По его словам, мобилизованные также массово желают перевестись в ЧВК «Вагнер», поскольку в регулярной армии полностью отсутствует управление.