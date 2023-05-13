Жители Луганска услышали громкий взрыв

Один из очевидцев, уже наблюдавший дым и последствия взрыва после утреннего удара по Луганску, подтвердил, что «снова услышали взрыв». Громкий звук был слышен, судя по всему, в разных районах города, поскольку информация поступает от горожан, в том числе из центра.