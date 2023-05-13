Жители Луганска услышали громкий взрыв

Жители Луганска сообщают, что слышали взрыв вечером в субботу, 13 мая. Эту информацию подтверждают луганчане из разных районов города.
Один из очевидцев, уже наблюдавший дым и последствия взрыва после утреннего удара по Луганску, подтвердил, что «снова услышали взрыв». Громкий звук был слышен, судя по всему, в разных районах города, поскольку информация поступает от горожан, в том числе из центра.
Ранее в субботу, 13 мая, украинские боевики обстреляли поселок Юбилейное на окраине Луганска. Для удара по мирному населению они использовали ракеты Storm Shadow, которые буквально недавно Украине поставила Великобритания.