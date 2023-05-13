Активисты организовали протест против визита Зеленского в Италию

По данным издания, манифестанты выступают против военной помощи киевскому режиму и поставок вооружения украинской армии из-за нежелания втянуть НАТО в конфликт. Организация считает позорной политику итальянских властей, отметил один из активистов. Он призвал немедленно прекратить поддержку Киева.