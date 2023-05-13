Активисты организовали протест против визита Зеленского в Италию

Участники организации Фронт коммунистической молодежи устроили акцию протеста против приезда президента Украины Владимира Зеленского в Италию. Об этом написала газета Il Giornale.
Митинг прошел около Колизея в центре Рима, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом. Активисты развернули баннер с недружелюбными надписями в адрес Зеленского.
По данным издания, манифестанты выступают против военной помощи киевскому режиму и поставок вооружения украинской армии из-за нежелания втянуть НАТО в конфликт. Организация считает позорной политику итальянских властей, отметил один из активистов. Он призвал немедленно прекратить поддержку Киева.