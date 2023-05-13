Командир спецназа «Ахмат» заявил об активности ВСУ на некоторых участках фронта

Вооруженные силы Украины активизировались лишь на некоторых участках фронта. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, обстановка на передовой существенно не поменялась. Ситуация остается подконтрольной российским войскам, отметил военнослужащий. Зоной ответственности «Ахмата» является территория от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские националисты активизировались по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ прощупывают оборону Вооруженных сил России в надежде найти в ней слабые места.