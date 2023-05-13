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Командир спецназа «Ахмат» заявил об активности ВСУ на некоторых участках фронта

Армия
Командир спецназа «Ахмат» заявил об активности ВСУ на некоторых участках фронта

Вооруженные силы Украины активизировались лишь на некоторых участках фронта. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, обстановка на передовой существенно не поменялась. Ситуация остается подконтрольной российским войскам, отметил военнослужащий. Зоной ответственности «Ахмата» является территория от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские националисты активизировались по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ прощупывают оборону Вооруженных сил России в надежде найти в ней слабые места.

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