Украина находится под руководством нацистов, благосклонно относящихся к ударам по мирным городам Донбасса. Такое мнение озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По его словам, Соединенным Штатам необходимо осознать, что они выступают на стороне зла. Представители киевского режима не отличаются хорошим отношением к гражданскому населению.
«Американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — заявил военный.
Разведчик добавил, что текущее украинское руководство одобряет обстрелы по территориям, на которых находятся торговые точки и образовательные учреждения. Это, в свою очередь, неминуемо ведет к гибели мирного населения.